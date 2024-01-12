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Pakistan'da DEAŞ/H Terör Örgütüne Ait 2 İntihar Bombacısı Yakalandı - Son Dakika
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Pakistan'da DEAŞ/H Terör Örgütüne Ait 2 İntihar Bombacısı Yakalandı

Pakistan'ın Peşaver şehrinde polis, siyasetçilere saldırı hazırlığındaki DEAŞ/H terör örgütüne mensup 2 intihar bombacısını yakaladı. Yakalanan teröristlerin Afganistan'da eğitim aldığı ve İslam Uleması Cemiyeti lideri Mevlana Fazlur Rehman ve Ulusal Halk Partisi üyesi Aimal Vali Han'a saldırı planladığı belirtildi.

Pakistan\'da DEAŞ/H Terör Örgütüne Ait 2 İntihar Bombacısı Yakalandı
12.01.2024 - 17:43,  Güncelleme: 17:46
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Pakistan'da emniyet mensupları, siyasetçilere saldırı hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ/H mensubu 2 intihar bombacısını yakaladı.

Dawn gazetesindeki habere göre polis, Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver şehrinde siyasetçilere saldırı hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ/H mensubu 2 intihar saldırganına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda söz konusu 2 terörist yakalandı.

Yetkililer, teröristlerin Afganistan'ın Paktika vilayetinde eğitim aldığını belirterek, bu kişilerin İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman'a ve Ulusal Halk Partisinden Aimal Vali Han'a saldırı hazırlığında olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Pakistan'da DEAŞ/H Terör Örgütüne Ait 2 İntihar Bombacısı Yakalandı - Son Dakika
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