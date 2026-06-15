Pakistan'da Eğitim Uçağı Düştü, 2 Pilot Hayatını Kaybetti

Pakistan Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağının, Hayber Pahtunhva eyaletinde düşmesi sonucu 2 pilot yaşamını yitirdi.
Pakistan İçişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından kazaya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan bölgesinde Pakistan Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.
Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin kazadan derin üzüntü duyduğu ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini ilettiği aktarıldı.
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