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Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın milletvekili adaylığı reddedildi - Son Dakika
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Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın milletvekili adaylığı reddedildi

Pakistan Seçim Komisyonu, cezaevinde bulunan eski Başbakan İmran Han'ın şubatta yapılacak genel seçimlerde milletvekili adaylığını kabul etmedi. Han'ın hakkındaki mahkumiyet kararı nedeniyle anayasal olarak aday olamayacağı açıklandı. Han'ın avukatı kararı temyize götüreceğini duyurdu ve adaylık başvurusunun reddedilmesini haksızlık olarak değerlendirdi. Seçim Komisyonu ayrıca Han'ın eski kabine üyelerinin başvurularını da reddetti. Han, yargılandığı yolsuzluk davasında tutuklanmış ve hapis cezası almıştı.

Pakistan\'da eski Başbakan İmran Han\'ın milletvekili adaylığı reddedildi
30.12.2023 - 19:19,  Güncelleme: 19:21
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Pakistan'da Seçim Komisyonu, cezaevindeki eski Başbakan İmran Han'ın şubatta yapılacak genel seçimlerdeki milletvekili adaylığını kabul etmedi.

Hakkında verilen 3 yıllık mahkumiyet nedeniyle cezaevinde bulunan Han, 21 Aralık'ta milletvekili adaylığı başvurusu yapmıştı.

Seçim Komisyonu, Han'ın hakkındaki mahkumiyeti kararı nedeniyle anayasal olarak milletvekili adayı olamayacağını açıkladı.

Han'ın avukatı Azhar Siddique ise kararı temyize götüreceklerini duyurdu.

Eski Başbakan'ın diğer avukatı Rai Muhammad Ali ise Han'ın adaylık başvurusunun reddedilmesini Pakistan'a yapılmış bir haksızlık olarak değerlendirdi.

Ali, "Biz şeffaf seçimler istiyoruz. Bu durumlar seçimden kaçmak için kasıtlı olarak yaratılıyor. Hepsi korkmuş durumda. Kaçmalarına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Seçim Komisyonu, ayrıca Han'ın eski kabine üyelerinin başvurularını da reddetti.

İmran Han, 5 Ağustos'ta tutuklanmıştı

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos'ta polislerce yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Eski Başbakan Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek Han'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebiyle "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan İmran Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

Avukat Gohar Han, 2 Aralık'ta Han'In partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) yeni genel başkanı olmuştu.

Kaynak: AA
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