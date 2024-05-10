Pakistan'da Filistin'i destekleyen yüzlerce kişi ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü - Son Dakika
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Pakistan'da Filistin'i destekleyen yüzlerce kişi ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü

Pakistan\'da Filistin\'i destekleyen yüzlerce kişi ABD Büyükelçiliği\'ne yürüdü

Pakistan'da Cemaat-i İslami Partisi'nin organize ettiği protesto yürüyüşünde, yüzlerce kişi cuma namazı sonrası ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği'ne yürüyerek İsrail'e olan desteği kınadı. Polis göstericilerin ilerlemesini engellemek için büyükelçilik etrafına dikenli tel çekti. Protestocular, Filistin bayrakları ve 'Soykırımı durdurun' sloganlarıyla yürüdü.

10.05.2024 18:27
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Pakistan'da Filistin'i destekleyen yüzlerce kişi cuma namazı sonrası, İsrail'e desteğini sürdüren ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğine yürüdü.

Cemaat-i İslami Partisi'nin organize ettiği protesto yürüyüşü sırasında, yüzlerce insan cuma namazı sonrası Washington yönetiminin İsrail'e olan desteğini kınadı.

Polis, büyükelçilik etrafındaki alanın çevresine dikenli tel çekerek göstericilerin ilerlemesine engel oldu.

Yürüyüşe liderlik eden, Pakistanlı eski senatör Muştak Ahmet Han, AA'ya yaptığı açıklamada, "ABD, (Filistinlilere) yapılan soykırımın finansörüdür." dedi.

İnsanların anayasal haklarını kullanarak protesto yaptığını aktaran Han, "Protestomuzu ABD Büyükelçiliği önünde yapmak istedik." ifadesini kullandı.

Protestocular, yürüyüş esnasında Filistin bayrakları ile üzerinde "Soykırımı durdurun" sloganlarının yazılı olduğu pankartları taşıdı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 269'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 614 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da Filistin'i destekleyen yüzlerce kişi ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü - Son Dakika

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