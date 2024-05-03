Pakistan'da Gazeteciye Yapılan Saldırıda 3 Kişi Öldü - Son Dakika
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Pakistan'da Gazeteciye Yapılan Saldırıda 3 Kişi Öldü

Pakistan\'da Gazeteciye Yapılan Saldırıda 3 Kişi Öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda gazeteci Muhammad Sadique Mengal ve 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Saldırıda Mengal'in arabasının yanından geçen bir motosikletli tarafından patlayıcı araca takıldıktan sonra uzaktan kumandalı düzenekle infilak ettirildi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Kuzdar şehrinde gazetecilik yapmanın zorluklarını anlatan Mengal, geçen yıl RSF tarafından en tehlikeli şehirlerden biri olarak gösterilen Kuzdar'da çalışmanın zorluklarını dile getirmişti.

03.05.2024 18:21
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Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Yerel polis yetkilisi Inayatullah Khan, el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda, Kuzdar Basın Kulübü Başkanı ve İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) üyesi gazeteci Muhammad Sadique Mengal'in hedef alındığını belirtti.

Khan, Ketta şehrini Karaçi'ye bağlayan ana otoyol üzerindeki Kuzdar'da düzenlenen saldırıda, aralarında Mengal'in de bulunduğu 3 kişinin öldüğünü, 8 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Bir motosikletlinin Mengal'in arabasının yanından geçerken el yapımı patlayıcıyı araca takarak uzaklaştığını anlatan Khan, patlayıcının daha sonra uzaktan kumandalı düzenekle infilak ettirildiğini ve bunun olay yerinde bulunan kameralara yansıdığını kaydetti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Mengal, Kuzdar şehrinde gazetecilik yapmanın zorluklarını anlatmıştı

Saldırıda hayatını kaybeden Mengal, geçen yıl Dawn gazetesine verdiği demeçte, Fransa merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü tarafından, gazeteciler için bir zamanların en tehlikeli 10 şehrinden biri olarak gösterilen Kuzdar'da çalışmanın zorluklarını anlatmıştı.

2014 yılında Uluslararası Af Örgütü, medya çalışanlarına yönelik tehdit ve saldırılar nedeniyle Kuzdar'ı "gazeteciler için mezarlık" olarak tanımlamıştı.

Kaynak: AA

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