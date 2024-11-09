Pakistan'da İntihar Bombalı Saldırı: 24 Ölü

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(ANKARA) - Pakistanlı yetkililer, bir intihar bombacısının Pakistan'ın güneybatı kesimindeki bir tren istasyonunda kendini havaya uçurduğu, aralarında askerler ve demiryolları personelinin de bulunduğu en az 24 kişinin hayatını kaybettiği ve bazıları ağır olmak üzere 50 kişinin yaralandığını açıkladı.

Pakistanlı üst düzey yönetici Hamza Shafqaat, saldırının yaklaşık 100 yolcunun Belucistan eyaletinin başkenti Quetta'dan garnizon şehri Rawalpindi'ye gitmek üzere trenin beklediği sırada gerçekleştiğini bildirdi. Polis, ölenler arasında yaklaşık bir düzine asker ve altı demiryolu çalışanının bulunduğunu kaydetti.

Ayrılıkçı bir grup olan Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), yaptığı açıklamada, bir intihar bombacısının tren istasyonunda bulunan askerleri hedef aldığını bildirerek saldırıyı üstlendi. Polis operasyonlarından sorumlu kıdemli amir Muhammed Baloch, ayrılıkçı BLA'nın sıklıkla kolluk kuvvetlerini hedef aldığını söyledi. Baloch, "İnsanları tutuklanınca misilleme olarak da saldırıyorlar. Hepimiz bu savaşta mücadele etmeliyiz. Biz dirençliyiz. Ekiplerimiz burada ve mümkün olduğu kadar çok hayat kurtarmaya çalışıyor" dedi.

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, yaptığı açıklamada, bombalı terör saldırısını kınarken, saldırıyı düzenleyenlerin "bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini", güvenlik güçlerinin "terör tehdidini" ortadan kaldırmaya kararlı olduklarını belirtti.

Saldırı, eyaletteki çocuk felci çalışanlarını korumakla görevlendirilen polis memurlarını taşıyan bir aracın yakınında motosiklete takılan güçlü bir bombanın patlaması ve aralarında beş çocuğun da bulunduğu dokuz kişinin ölmesinden bir haftadan biraz daha uzun bir süre sonra gerçekleşti.