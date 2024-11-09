Pakistan'da İntihar Bombalı Saldırı: 24 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pakistan'da İntihar Bombalı Saldırı: 24 Ölü

Quetta'da bir tren istasyonunda düzenlenen intihar saldırısında 24 kişi hayatını kaybetti.

09.11.2024 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Pakistanlı yetkililer, bir intihar bombacısının Pakistan'ın güneybatı kesimindeki bir tren istasyonunda kendini havaya uçurduğu, aralarında askerler ve demiryolları personelinin de bulunduğu en az 24 kişinin hayatını kaybettiği ve bazıları ağır olmak üzere 50 kişinin yaralandığını açıkladı.

Pakistanlı üst düzey yönetici Hamza Shafqaat, saldırının yaklaşık 100 yolcunun Belucistan eyaletinin başkenti Quetta'dan garnizon şehri Rawalpindi'ye gitmek üzere trenin beklediği sırada gerçekleştiğini bildirdi. Polis, ölenler arasında yaklaşık bir düzine asker ve altı demiryolu çalışanının bulunduğunu kaydetti.

Ayrılıkçı bir grup olan Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), yaptığı açıklamada, bir intihar bombacısının tren istasyonunda bulunan askerleri hedef aldığını bildirerek saldırıyı üstlendi. Polis operasyonlarından sorumlu kıdemli amir Muhammed Baloch, ayrılıkçı BLA'nın sıklıkla kolluk kuvvetlerini hedef aldığını söyledi. Baloch, "İnsanları tutuklanınca misilleme olarak da saldırıyorlar. Hepimiz bu savaşta mücadele etmeliyiz. Biz dirençliyiz. Ekiplerimiz burada ve mümkün olduğu kadar çok hayat kurtarmaya çalışıyor" dedi.

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, yaptığı açıklamada, bombalı terör saldırısını kınarken, saldırıyı düzenleyenlerin "bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini", güvenlik güçlerinin "terör tehdidini" ortadan kaldırmaya kararlı olduklarını belirtti.

Saldırı, eyaletteki çocuk felci çalışanlarını korumakla görevlendirilen polis memurlarını taşıyan bir aracın yakınında motosiklete takılan güçlü bir bombanın patlaması ve aralarında beş çocuğun da bulunduğu dokuz kişinin ölmesinden bir haftadan biraz daha uzun bir süre sonra gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

Politika, Pakistan, Güvenlik, Saldırı, Cinayet, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da İntihar Bombalı Saldırı: 24 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:41 Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı
11:19 Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu’nun partisi damga vurdu Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu
11:17 Elektrik ve doğalgazda “çoktan çok, azdan az“ dönemi başlıyor Elektrik ve doğalgazda "çoktan çok, azdan az" dönemi başlıyor
11:01 Çocuk gelini konuk eden Esra Erol’un sorusu programa damga vurdu Çocuk gelini konuk eden Esra Erol'un sorusu programa damga vurdu
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
16:34 Özel’den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi Özel'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi
16:22 Türk Devletleri Teşkilatı’nın hatıra parası satışa sunuldu Türk Devletleri Teşkilatı'nın hatıra parası satışa sunuldu
16:17 23 yaşındaki kadın, erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü anı kaydetti 23 yaşındaki kadın, erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü anı kaydetti
16:08 Bomba iddia: Jose Mourinho, Fenerbahçe’den ayrılıyor Bomba iddia: Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılıyor
15:58 “Vali çık lan buraya“ diyen gösterici tutuklandı "Vali çık lan buraya" diyen gösterici tutuklandı
15:47 Narin Güran davasında yeni bir “gizli tanık“ mı var Narin Güran davasında yeni bir "gizli tanık" mı var?
15:47 WhatsApp’a çok işe yarayacak yeni özellikler geliyor WhatsApp'a çok işe yarayacak yeni özellikler geliyor
15:42 Emekçi bir baba, prenses olmak isteyen kızının hayalini böyle gerçeğe dönüştürdü Emekçi bir baba, prenses olmak isteyen kızının hayalini böyle gerçeğe dönüştürdü
15:39 Koltuğu sallanan Carlo Ancelotti’den çok konuşulacak Arda Güler sözleri Koltuğu sallanan Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 14:27:43. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan'da İntihar Bombalı Saldırı: 24 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.