Pakistan'da İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Pakistan'da İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Pakistan'da gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve diğer yetkililerin katıldığı cenaze töreni, cuma namazının ardından gerçekleştirildi. Haniye'nin ölümü üzerine Pakistan'da 1 günlük yas ilan edildi.

02.08.2024 16:37
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- Pakistan'da Haniye için gıyabi cenaze namazı

KARAÇİ - Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Pakistan'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsmail Haniye için dün Tahran'da cenaze töreni düzenlenmiş, daha sonra ise Haniye'nin naaşı Katar'a nakledilmişti. Bugün ise Haniye için Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Haniye için Katar'ın yanı sıra Pakistan'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başbakan Yardımcısı Muhammed Ishak Dar'ın yanı sıra bakanlar ve yetkililer katıldı.

Pakistan'da Haniye için 1 günlük yas

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Haniye'nin öldürülmesinin ardından bugün için 1 günlük yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Pakistan\'da İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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