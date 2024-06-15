Pakistan'da kaybolan Japon dağcının cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Pakistan'da kaybolan Japon dağcının cesedine ulaşıldı

Pakistan'ın kuzeyindeki Spantik Zirvesi'nde kaybolan Japon dağcılardan birinin cesedi bulundu. Diğer dağcının bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Pakistan ordusuna ait helikopter de çalışmalara destek veriyor.

15.06.2024 20:05
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Pakistan'da arama kurtarma ekipleri, ülkenin kuzeyindeki Spantik Zirvesi'nde kaybolan Japon dağcılardan birinin cesedine ulaştı.

Shigar bölgesi yetkililerinden Walullah Falahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kayıp 2 Japon dağcıdan birinin cesedi bugün bulundu, ikinci dağcıyı bulmak için çalışmalar devam ediyor." dedi.

Pakistan Dağcılık Kulübü Sekreteri Karrar Haidri de diğer dağcıyı bulmak üzere yürütülen arama kurtarma çalışmalarında Pakistan ordusuna ait helikopterin kullanıldığını belirtti.

Ryuseki Hiraoka ve Atsushi Taguchi, 11 Haziran'da, Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesinde bulunan Spantik Zirvesi'ne tırmanırken kaybolmuştu.

Her yıl Pakistan'daki zirvelere tırmanmak için binlerce dağcı Gilgit-Baltistan bölgesini ziyaret ediyor. Bölge, aralarında dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'nin de bulunduğu 8 bin metrenin üzerinde 5 zirveye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da kaybolan Japon dağcının cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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