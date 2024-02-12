Pakistan\'da seçimler sonrası koalisyon hükümeti için görüşmeler devam ediyor

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Pakistan'da 8 Şubat'ta yapılan genel seçimlerde hiçbir partinin çoğunluğu yakalayamaması sonrası siyasi partiler arasında koalisyon hükümeti kurmak için görüşmeler devam ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Halk Partisi (PPP) Eş Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, PPP Eş Başkanı Bilaval Butto Zerdari ve Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'dan (PML-N) eski Başbakan Şahbaz Şerif, Lahor'da bir araya geldi.

Kaynaklar, PML-N'nin, koalisyon hükümeti kurulmasında ittifak yapılması için PPP'ye resmi teklifi ilettiğini aktardı.

Eski Cumhurbaşkanı Zerdari, PPP Merkezi Yürütme Kurulu'nun, oğlu Bilaval Butto Zerdari'nin başbakanlık koltuğu için aday gösterilmesi konusunda karar aldığını aktardı.

Kaynaklar ayrıca iki partinin iktidar paylaşımını da gündemine aldığını belirtti.

Bu kapsamda 5 yıllık başbakanlık görev süresinin 3 yılı için PML-N'den, 2 yılı için

se PPP'den bir başbakan adayı atanması olasılığının tartışıldığı belirtiliyor.

PML-N ve PPP, koalisyon hükümeti için Birleşik Halk Hareketi Partisi (MQM-P) ile de temas halinde.

PML-N'li siyasetçiden "Başbakan adayımız Şahbaz Şerif" çıkışı

PML-N'den eski Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Sialkot'ta basın mensuplarının sorusuna verdiği yanıtta, Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif'in başbakanlık için aday olacağını açıkladı.

Ancak PML-N Sözcüsü Meryem Aurangzeb, X'ten yaptığı açıklamada, başbakanlık koltuğuna kimin getirileceğine henüz karar verilmediğini belirtti.

İmran Han'ın partisinden bir heyet, Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü

Tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketinden (PTI) bir heyet, Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü.

PTI'dan yapılan açıklamada, PTI Sözcüsü Rauf Hasan'ın, Ulusal Meclis ve eyalet meclisi seçimlerinde yapılan usulsüzlükleri Alvi'ye ilettiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı olmadan önce PTI üyesi olan Alvi'nin görüşmede ne söylediğine dair bilgi paylaşılmadı.

PTI, seçimlerden birinci parti olarak çıksa da çok sayıda seçim bölgesinde oyların çalındığını ve rakip partilerin adaylarına kaydırıldığını iddia ediyor.

Hükümetin kurulması

Yasalara göre, Cumhurbaşkanı Alvi, genel seçimlerin ardından 3 hafta içerisinde Ulusal Meclis'i toplamakla yükümlü. Bu kapsamda 29 Şubat'a kadar Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcısı ve Başbakan'ın seçilmesi için Ulusal Meclis'in toplanması gerekiyor.

Eğer bir siyasi parti, Ulusal Meclis sandalye sayılarının üçte ikisini elde ederse veya siyasi partiler koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşırsa, parlamento 29 Şubat'tan önce de toplanabilir.

Ulusal Meclis'te salt çoğunluk için 169 sandalye gerekiyor.

8 Şubat'ta 266 sandalye için yarışılan Ulusal Mecliste bağımsız milletvekilleri 101 sandalye kazanmıştı. Söz konusu 101 sandalyenin 93'ü PTI destekli bağımsız milletvekillerine ait.

Eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi PML-N 75, Bilaval Butto Zerdari'nin Eş Başkanlığını yaptığı PPP 54 ve MQM-P 17 sandalye kazanmıştı.

Ulusal Meclis'teki 2 sandalye için seçimler, sırasıyla bir milletvekili adayının ölümü ve oy verme işleminin tamamlanamaması nedeniyle daha sonra gerçekleştirilecek.