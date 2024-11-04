Pakistan'da Komutanların Süresi 5 Yıla Çıkarıldı

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Pakistan parlamentosu, muhalif milletvekillerinin protestolarına rağmen, ordunun başındaki kara kuvvetleri komutanı da dahil deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının görev sürelerini 3 yıldan 5 yıla çıkaran yasa değişikliğini kabul etti.

Pakistan basınındaki haberlere göre, Başbakan Şahbaz Şerif yönetimi tarafından desteklenen yasa değişikliği, sürekliliği sağlamayı ve genellikle her üç yılda bir yapılan kuvvet komutanlarının atamaları dolayısıyla yaşanan siyasi kargaşanın bir kısmından kaçınmayı amaçlıyor.

Yasa değişikliği kapsamında, Pakistan ordusunun kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının görev süreleri 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Ulusal Meclis ve Senato'dan geçen yasa değişikliğine karşı, hapishanedeki eski Başbakan İmran Han'ın partisinden muhalefet milletvekilleri sloganlar attı.

Bazı milletvekilleri, tasarının kopyalarını yırtarak, değişikliğin tartışılmasına izin vermediği için Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık'a fırlattı.

Ulusal Meclis ve Senato tarafından kabul edilen yasa değişikliği, onaylanması için Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye gönderilecek.

Şerif, Kasım 2022'de ordunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir'i üç yıllık bir dönem için göreve getirmişti. Bu atamaya İmran Han karşı çıkmıştı. Değişiklik kabul edilirse Munir'in görev süresi Kasım 2027'ye kadar sürecek.

Pakistan'da Genelkurmay Başkanlığı, başlıca askeri danışma organı görevini yürütüyor ve kuvvet komutanlıkları arasındaki iletişimi koordine ediyor, muharip kuvvetler üzerinde operasyonel yetkisi bulunmuyor.

Pakistan Silahlı Kuvvetlerinde, ordunun kuvvet komutanlıklarını komuta eden, operasyonel yetkiye ve kontrole sahip olan kişi Kara Kuvvetleri Komutanı. Bu açıdan Kara Kuvvetleri Komutanı, "Pakistan ordusunun başındaki isim" olarak biliniyor.