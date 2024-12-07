Pakistan'da Kontrol Noktasına Saldırı

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Pakistan'ın kuzeybatısındaki bir kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda güvenlik güçlerinden 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel Polis Yetkilisi Salim Han, silahlı kişilerin Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'e yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki sınır kontrol noktasına saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, güvenlik güçlerinden 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Diğer yandan, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Pakistan'ın farklı bölgelerinde çıkan çatışmalarda toplam 22 militanın etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, Pakistan güvenlik güçlerinin ülkedeki terör tehdidini yok etmeye kararlı olduğu vurgulandı.

Kasımda en az 245 kişi saldırılarda hayatını kaybetti

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün raporuna göre, ülkenin çeşitli bölgelerinde kasım ayında düzenlenen terör saldırılarında en az 245 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da son yıllarda özellikle Afganistan sınırında bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları ve çatışmalarda artış görülüyor.

Ağustos ayında da 92'si sivil, 108'i militan ve 54'ü güvenlik personeli olmak üzere 254 kişi yaşamını yitirmişti.