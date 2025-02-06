Pakistan'da Kuraklık Tarımı Tehdit Ediyor

Güncel

Pakistan'da normalin altında yağışın düştüğü kış mevsimi nedeniyle ülke tarımı olumsuz etkilendi.

Pakistan Meteoroloji Dairesine göre, ülke bu mevsimde geçmiş yıllara oranla normalden yaklaşık yüzde 70 daha az yağış aldı. Bu da özellikle tarımın büyük ölçüde mevsimsel yağışlara bağlı olduğu bölgelerde, sulama suyu sıkıntısına yol açtı.

Kurak kış mevsimi, özellikle tarım yapılan Pencap ve Sind eyaletlerinde meyve ve sebze dahil, kış tarım ürünlerinin üretimini ciddi şekilde etkiledi.

Artan sıcaklıklarla birlikte devam eden kurak dönem, Pakistan'ın iş gücünün yüzde 38'ini oluşturan ve ekonomik istikrarda çok önemli rol oynayan tarım sektöründe büyük baskı yarattı.

Buğday üretiminde büyük düşüş bekleniyor

Öte yandan, buğday üretiminde de büyük düşüş bekleniyor.

AA muhabirine açıklama yapan Pakistan Çiftçi Kurulu Genel Sekreteri Vakar Rizvi, Pakistan'ın en önemli üretim kalemlerinden biri olan buğdayda da bu yıl 2024'e kıyasla yüzde 30 ila 35 üretim düşüşü olabileceğine işaret etti.

Rizvi, ekilen buğdayların tane oluşumu ve çiçeklenme aşamasında olduğunu belirterek "Bu da onu kuraklığa karşı son derece savunmasız hale getiriyor. Eğer önümüzdeki günlerde yağış olmazsa ciddi bir üretim kriziyle karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

Buğdayın yanı sıra şeker kamışı, patates, mısır ve mercimek gibi diğer önemli ürünlerin de kurak koşullar nedeniyle risk altında olduğunu aktaran Rizvi, "Şeker kamışı üretiminde şimdiden yüzde 50'lik bir düşüş var ve bu da şeker fiyatlarında keskin artışa yol açacak." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan 2024 yılında 3,14 milyon ton buğday üreterek ülkenin yıllık 3,1 milyon tonluk tüketimini ancak karşılayabilirken Sindh Abadgar Derneği Başkanı Mahmud Nevaz Şah da ülkenin sadece yetersiz yağış nedeniyle değil, aynı zamanda düşük ekim oranları nedeniyle de geçen yıla göre daha az buğday üreteceğini söyledi.

Pakistan'ın gıda güvenliği risk altında

Uzmanlar iklim değişikliği, hatalı hükümet politikaları ve kentsel büyümenin etkilerinin, Pakistan'ın tarım sektörünü tehlikeye attığını savunuyor.

Pakistan Pamuk Çırçırcıları Birliğinin yakın tarihli bir raporu, benzer çevresel ve ekonomik zorluklara atıfta bulunarak 2024 yılında pamuk üretiminde yüzde 33'lük düşüş olduğunu ortaya koydu.

Azalan pamuk üretiminin ise hükümeti 2 milyar doların üzerinde pamuk ithal etmeye zorlayacağı ve Pakistan'ın toplam ihracatının yüzde 60'ına katkıda bulunan tekstil sektörünü etkileyeceği belirtiliyor.

Benzer şekilde Pakistan Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği de narenciye üretiminde yüzde 35'lik düşüş kaydederek ülkenin meşhur mandalina ihracatını etkiledi.

Rizvi, konuyla ilgili değerlendirmesinde, iklim koşullarının olumsuz etkisinin yanı sıra üreticilerin yeterli teşvik ve alım garantisi alamadığına da dikkati çekti.

Hızlı kentleşme tarımı etkiliyor

İklim sorunlarının yanı sıra hızlı kentleşme de Pakistan'ın tarım alanlarını olumsuz etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Resmi veriler, Pencap'ın verimli tarım arazilerinin yüzde 20 ila 30'unun konut ve sanayi bölgelerine dönüştürüldüğüne işaret ediyor.

Rizvi, Pencap'ın ülkenin toplam gıda üretiminin yüzde 65'ini tek başına karşıladığı, dolayısıyla tarım arazilerinin kaybının gıda güvenliği açısından uzun vadede ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Rizvi, hükümetten defalarca tarım arazilerinin konut ve sanayi projelerine dönüştürülmesine yasak getirmesini talep ettiklerini vurgulayarak "Bu eğilim devam ederse Pakistan önümüzdeki on yıllarda büyük ölçüde gıda ithalatına bel bağlamak zorunda kalacak." değerlendirmesinde bulundu.