Pakistan'da maden faciası: 11 ölü - Son Dakika
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Pakistan'da maden faciası: 11 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen gaz sızıntısında 11 kişi hayatını kaybetti. Quetta'nın yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Sanjadi kömür madeninde gaz sızıntısı meydana geldi. Maden faciasında 11 kişi hayatını kaybetti. Madencilerin cesetleri hastaneye nakledildi ve soruşturma başlatıldı.

03.06.2024 20:37
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- Pakistan'da maden faciası: 11 ölü

İSLAMABAD - Pakistan'nın Belucistan eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen gaz sızıntısında 11 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Quetta'nın yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Sanjadi kömür madeninde gaz sızıntısı meydana geldi. Maden faciasında 11 kişi hayatını kaybetti. Maden Baş Müfettişi Abdul Ghani yaptığı açıklamada, karbonmonoksit nedeniyle zehirlenen madencilerin cesetlerinin madenden çıkarılarak hastaneye nakledildiğini ifade etti.

Belucistan hükümeti, maden faciasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: İHA

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