Pakistan'da Operasyon: 6 Militan Etkisiz Hale Getirildi

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 6 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva'nın Güney Veziristan bölgesinde Afganistan'dan ülkeye sızmaya çalışan militanlara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 5 militanın etkisiz hale getirildiği, 3 militanın yaralandığı vurgulanırken, Kuzey Veziristan'da ise güvenlik güçlerinin operasyonunda 1 militanın öldürüldüğü aktarıldı.

Militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşılmadı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar; Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları göze çarpıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin eyaleti konumunda ancak bölge, ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda bulunuyor.

BLA, zaman zaman özellikle de güvenlik güçlerine, Belucistan'a çalışmaya gelen sivillere ve burada iş yapan şirketlere saldırıyor.