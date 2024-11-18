Pakistan'da Operasyonda 10 Militan Etkisiz Hale Getirildi

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 10 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan basınındaki haberlere göre, Silahlı Kuvvetler, Hayber Pahtunhva'ya bağlı Tirah bölgesinde militanlara yönelik operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmada, 10 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan basınında militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi yer almadı.

Öte yandan, Hayber Pahtunhva'nın Bannu bölgesinde Rocha kontrol noktasına baskın düzenleyen kimliği belirsiz silahlı kişiler, 7 polisi kaçırdı.

Rocha kontrol noktası ise bu kişiler tarafından ele geçirildi.

Ülkenin Belucistan eyaletinde 9 Kasım'da tren istasyonunda düzenlenen terör saldırısında 26 kişi hayatını kaybetmiş, 46 kişi yaralanmıştı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da saldırılar özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları göze çarpıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin eyaleti konumunda ancak bölge, ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda.

BLA, zaman zaman özellikle de güvenlik güçlerine, Belucistan'a çalışmaya gelen sivillere ve burada iş yapan şirketlere saldırıyor.