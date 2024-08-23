Pakistan'ın kuzeydoğusunda silahlı kişilerin konvoya yönelik saldırısında 12 polis yaşamını yitirdi, 6'sı yaralandı.
Geo News televizyonundaki habere göre, Pencab eyaletinin Rahimyar Khan bölgesinde nehir kenarından geçen polis konvoyuna roket ve ağır silahlarla saldırı düzenlendi.
Emniyet yetkililerinin basına yaptığı açıklamada, iki ekip aracındaki 20'den fazla polisin pusuya düşürüldüğü kaydedildi.
Silahlı kişilerin saldırısı sonucu 11 polisin hayatını kaybettiği, 7'sinin yaralandığı, yaralılardan birinin daha sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.
Saldırının düzenlendiği bölgede uzun süredir silahlı grupların faaliyet gösterdiği biliniyor. Bu grupları dağıtmak amacıyla güvenlik güçleri çok sayıda askeri operasyon düzenlemişti.
Son Dakika › Güncel › Pakistan'da Polis Konvoyuna Saldırı: 12 Polis Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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