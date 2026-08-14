Pakistan'da Polis Saldırısı: 3 Ölü, 3 Yaralı

Pakistan'ın Lahor kentinde düzenlenen iki silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı.

Pakistan'da yayın yapan Samaa TV'nin haberine göre silahlı saldırganlar, kentin Badami Bagh ve Navan Kot bölgelerinde polise saldırdı.

Silahlı iki şüpheli, Badami Bagh bölgesinde iki polisi öldürdü. Ardından Navan Kot bölgesine geçen saldırganlar, burada da bir polisi öldürdü, 3 polisi yaraladı.

Olay yerinden araçla kaçan şüpheliler, daha sonra bir eve girdi.

Evdekileri rehin alan saldırganlar ile polis arasında çatışma çıktı.

Çatışmada iki saldırgan öldürüldü.

Polis, saldırıya karıştığı iddia edilen üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.