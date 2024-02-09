Pakistan\'da Seçim Sonuçlarına İtiraz Gösterisinde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde seçim sonuçlarına itiraz etmek amacıyla düzenlenen gösteride çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir emniyet görevlisi, AA muhabirine, eyaletin Şangla bölgesindeki seçimi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) milletvekili adayı Amir Mukam'ın kazandığını ancak tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) taraftarlarının buna itiraz ettiğini söyledi.
Görevli, sonuçlara itiraz eden PTI destekçilerinin kamuya ait bir aracı ateşe verdiğini ve polisle çatıştığını belirterek, çıkan olaylarda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda sivilin de yaralandığını aktardı.
Pakistan'da 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle dün 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona ermişti.
Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı
Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.
Pakistan Ulusal Meclisinde 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.
Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.
Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.
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