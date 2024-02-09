Pakistan'da Seçim Sonuçlarına İtiraz Gösterisinde 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pakistan'da Seçim Sonuçlarına İtiraz Gösterisinde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan\'da Seçim Sonuçlarına İtiraz Gösterisinde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen gösteride çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Seçimi kazanan adaya itiraz eden Pakistan Adalet Hareketi taraftarlarıyla polis arasında çatışma yaşandı.

09.02.2024 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde seçim sonuçlarına itiraz etmek amacıyla düzenlenen gösteride çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir emniyet görevlisi, AA muhabirine, eyaletin Şangla bölgesindeki seçimi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) milletvekili adayı Amir Mukam'ın kazandığını ancak tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) taraftarlarının buna itiraz ettiğini söyledi.

Görevli, sonuçlara itiraz eden PTI destekçilerinin kamuya ait bir aracı ateşe verdiğini ve polisle çatıştığını belirterek, çıkan olaylarda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda sivilin de yaralandığını aktardı.

Pakistan'da 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle dün 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona ermişti.

Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Ulusal Meclisinde 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İmran Khan, Pakistan, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da Seçim Sonuçlarına İtiraz Gösterisinde 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 10:46:09. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan'da Seçim Sonuçlarına İtiraz Gösterisinde 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement