Pakistan'da sıcak hava dalgası: 6 günde 568 can kaybı - Son Dakika
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Pakistan'da sıcak hava dalgası: 6 günde 568 can kaybı

Pakistan'ın Karaçi kentinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle son 6 günde 568 kişi hayatını kaybetti. Sıcaklığın 49 dereceye yükselmesiyle can kaybı giderek artıyor. Ambulans servisi Edhi'den yapılan açıklamada, son 6 günde 568 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Acil servis biriminin başındaki Dr. Imran Sarwar Sheikh, sıcak çarpması geçiren 267 kişinin başvurduğunu, 12'sinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Serinleme merkezleri ve kamplar kurulmuş olsa da can kayıpları devam ediyor.

27.06.2024 18:28
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- Pakistan'da sıcak hava dalgası: 6 günde 568 can kaybı

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle son 6 günde 568 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Karaçi kentinde 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve yüksek nemin de sıcaklığı 49 dereceye yükseltmesiyle yaşanan can kaybı giderek artıyor. Ambulans servisi Edhi'den yapılan açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle şehir morguna günde 30-40 kişinin cenazesinin getirildiği, ancak son 6 günde 568 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Can kayıplarından 141'inin yalnızca salı günü yaşandığı aktarıldı.

Acil servis biriminin başındaki Dr. Imran Sarwar Sheikh, Karaçi Sivil Hastanesi'ne pazar gününden perşembeye kadar sıcak çarpması geçiren 267 kişinin başvurduğunu, 12'sinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Dr. Sheikh, "Hastaneye gelenlerin çoğu 60'lı veya 70'li yaşlarındaydı, ancak aralarında 45 yaşlarında ve hatta 20'li yaşlarında bir çift de vardı. Gördüğümüz kişilerin çoğu dışarıda çalışıyordu. Bu sıcaklarda bol su içmelerini ve hafif kıyafetler giymelerini söyledik" diye konuştu.

Pakistan'da aşırı sıcaklar hafta sonu etkili olmaya başlarken, serinleme merkezleri ve kamplar kurulmuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da sıcak hava dalgası: 6 günde 568 can kaybı - Son Dakika

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