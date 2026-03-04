Pakistan'dan Lübnan'a Destek: Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
Pakistan'dan Lübnan'a Destek: Dayanışma Vurgusu

04.03.2026 17:50
Başbakan Şahbaz Şerif, Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve egemenliğini desteklediklerini belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesinde, İsrail'in saldırılarındaki can kayıplarının ardından Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan Başbakanı Selam ile telefonda görüştüğünü kaydetti.

Görüşmede, İsrail'in saldırılarındaki can kayıplarının ardından Lübnan halkıyla sarsılmaz dayanışma içinde olduklarını söylediğini aktaran Şerif, Pakistan'ın Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla desteklediğini ifade etti.

Şerif ayrıca, bölgedeki gerilimi ele aldıklarını, itidal, gerginliğin düşürülmesi ve barışın yeniden sağlanmasına duyulan acil ihtiyaç konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında en az 50 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Pakistan, Lübnan, Güncel, Son Dakika

