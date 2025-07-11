Pakistan'dan TTP'ye karşı Afganistan'a çağrı

Pakistan, kuzeybatı sınır bölgelerindeki saldırıların artması üzerine Afganistan'da mevzilendiğini düşündüğü Pakistan Talibanı'na (TTP) karşı "pratik adımlar" atma çağrısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Şefkat Ali Han, basın toplantısında Pakistan-Afganistan ilişkilerine değindi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da iki tarafın yetkilileri arasında yapılan son üst düzey toplantıyla ilgili konuşan Han, söz konusu görüşmede Afganistan tarafına TTP meselesinin iletildiğini aktardı.

Han, "Bu, Afgan tarafına vurgulamaya devam ettiğimiz bir konudur ve neler olduğunu, Pakistan'ın ödediği bedeli, ikili ilişkilerin ödediği bedeli ve bölgesel kalkınma ve bölgesel entegrasyon çabalarının ödediği bedeli vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın "tehdidin ciddiyetini fark edip" mevcut güvenlik sorununu çözeceğini umduğunu vurgulayan Han, Kabil yönetiminin bu süreçte Pakistan'la işbirliği yapmasını ümit ettiğinin altını çizdi.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini düşünürken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.