Pakistan Ekonomi İçin Tasarruf Tedbirleri Alıyor

09.03.2026 23:08
Başbakan Şahbaz Şerif, ekonomik krize karşı maaş kesintileri ve haftalık açık gün sayısını azaltacak.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmasının ekonomik etkilerine karşı iki ay boyunca gerçekleşecek tasarruf tedbirleri kapsamında kabine üyelerinin maaşlarından feragat edeceğini, resmi araçlara yakıt ödeneğinin yüzde 50 azaltılacağını ve devlet dairelerinin haftada dört gün açık olacağını açıkladı.

Dawn gazetesinin haberine göre Şerif, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmanın ekonomik etkileri nedeniyle ülke genelinde alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin hükümet yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası tasarruf tedbirlerine ilişkin ulusa sesleniş konuşması yapan Şerif, gelecek iki ay boyunca resmi araçların yakıt ödeneğinin yüzde 50 azaltılacağını belirterek, bu sürede hükümet birimlerine ait araçların yüzde 60'ının kullanımının da durdurulacağını söyledi.

Şerif, kabinenin iki ay boyunca maaşlarından feragat edeceğini ve milletvekili maaşlarının yüzde 25 kesintiye uğrayacağını aktardı.

Devlet dairelerinin giderlerinin yüzde 20 azaltılacağına işaret eden Şerif, hükümet yetkililerinin yurt dışı seyahatlerinin "ülkenin çıkarları için gerekli olanlar hariç" yasaklandığını vurguladı.

Şerif, temel hizmetler dışında memurların yüzde 50 evden çalışacağını ve devlet dairelerinin haftada dört gün açık olacağını belirterek, tüm yükseköğretim kurumlarının çevrim içi derslere başlayacağını söyledi.

Şerif, bu talimatların tüm eyalet hükümetlerine gönderildiğini dile getirdi.

"Pakistan'daki günlük yaşam, Körfez bölgesinden gelen petrol ve gaz tedarikine büyük ölçüde bağımlı"

Küresel petrol piyasasının çatışmaya çok sert tepki verdiğini belirten Şerif, konuşmasına şöyle devam etti:

"Uluslararası piyasada ham petrol fiyatı aniden 60 dolar seviyelerinden 100 doların üzerine çıktı. Pakistan'daki günlük yaşam, Körfez bölgesinden gelen petrol ve gaz tedarikine büyük ölçüde bağımlı."

Şerif, hükümetin bu durumu yönetmek ve enerji krizinin etkilerini hafifletmek amacıyla zorlu ekonomik ve idari kararlar aldığını ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif'in tasarruf tedbirleri açıklaması, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatmasının ardından, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığına yönelik açıklaması sonrası gerçekleşti.

Kaynak: AA

