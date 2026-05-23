Pakistan Genelkurmay Başkanı İran'dan Ayrıldı

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ikinci kez görüşmesinin ardından İran'dan ayrıldı.

İran devlet televizyonuna göre İran ile ABD arasındaki diplomasi sürecinin arabulucusu Munir, İran'daki görüşmelerini tamamladı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile gerçekleştirdiği ikinci görüşmesinin ardından Munir ve beraberindeki Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin İran'dan ayrıldığı belirtildi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, bu ülkedeki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüş alışverişinde bulunmuştu.