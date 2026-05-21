Pakistan Genelkurmay Başkanı İran'ı Ziyaret Edecek

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in İran'ı ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre Munir, İran ile ABD arasındaki arabuluculuk rolü kapsamında devam eden görüşmeler için bugün başkent Tahran'da çeşitli temaslarda bulunacak.

İran ile ABD arasındaki diplomasi sürecinin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi dün Tahran'da temaslarda bulunmuştu.

Nakvi bir hafta içinde ikinci kez ziyaret ettiği Tahran'da, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve mevkidaşı İskender Mumini ile görüşmüştü.