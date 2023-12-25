Pakistan Hava Kuvvetleri, Türk İHA\'larıyla askeri modernizasyonunu anlatan belgesel yayımladı

Pakistan Hava Kuvvetleri, Türk insansız hava araçları (İHA) da dahil olmak üzere hava biriminin askeri modernizasyonunu anlatan bir belgesel yayımladı.

Pakistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, aralarında Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Bayraktar TB-2 SİHA'larının yer aldığı "Modernizasyon Yolunda" isimli belgeselin yayımladığı belirtildi.

Açıklamada, Pakistan'ın bu yıl envanterine kattığı JF-17 Block III ve J-10C savaş uçaklarında belgeselde gösterildiği aktarıldı.

Belgeselin "Muhammad Ali Cinnah'ın alt kıtanın ezilen Müslümanlarını bir umut ışığıyla aydınlattığı ve onlar için ayrı ve bağımsız bir vatan elde etmek ve onları tek bir ulus olarak birleştirdiği gerçeğini" vurguladığı kaydedilen açıklamada, "Cinnah'ın yorulmak bilmeyen çabaları sayesinde bugün özgür bir devlette nefes alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Cinnah'ın "demokrasi, özgürlük, eşitlik, hoşgörü ve sosyal adalet ilkelerine dayalı bir devlet öngördüğünün" altı çizilerek, " Muhammed Ali Cinnah'ın ideolojisi, vizyonu ve yol gösterici inanç, birlik ve disiplin ilkeleri, büyük bir ulus olma yolculuğumuzda bizim için bir yol göstericidir." değerlendirmesi yer aldı.

Pakistan Savunma Üretimi Bakan Yardımcısı Humayun Aziz, daha önce AA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye ve Pakistan'ın "çalışmalarını pekiştireceklerini ve ileriye bakacaklarını", bu amaçla İHA ve gelişmiş savaş uçaklarının da bulunduğu yeni alanlara yöneleceklerini, halihazırda denizaltılar ve gemi yapımında "çok ilerleme" sağlandığını kaydetmişti.

Aziz, ayrıca Türkiye ve Pakistan'ın, askeri alanda hafif silahlar ve diğer projeler konusunda birlikte çalıştığını vurgulamıştı.

Pakistan merkezli savunma sektörü sosyal medya platformu Stratcom Bureau'ya göre, Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından hazırlanan belgeselde, bir dizi yeni karadan havaya füzeler, gezici mühimmatlar, hassas güdümlü mühimmatlar ve çok sayıda silahın tanıtımları da yer aldı.