Pakistan Heyeti Tahran'da İran ile Görüşmelerde - Son Dakika
Pakistan Heyeti Tahran'da İran ile Görüşmelerde

15.04.2026 19:12
Pakistan, İran savaşını sona erdirmek için Tahran'a heyet gönderdi. ABD ile ikinci tur görüşmeler planlanıyor.

(ANKARA) - İran savaşını sona erdirmeye yönelik diplomatik temaslar kapsamında arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan'dan üst düzey bir heyet İran'ın başkenti Tahran'a ulaştı.

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler misyonundan yapılan açıklamaya göre İran'a giden heyette Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi yer aldı. İran devletine bağlı IRIB haber ajansı, heyetin ABD'den bir mesaj iletmek ve taraflar arasında ikinci tur görüşmeleri organize etmek amacıyla Tahran'a gittiğini duyurdu. ABD ile İran arasında hafta sonu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan ilk tur görüşmeler ise herhangi bir anlaşmaya varılamamıştı.

Öte yandan Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif de bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentine giderek bölgesel gelişmeleri ele almak üzere temaslarda bulunuyor. Pakistan yönetimi, son dönemde hem Tahran hem de Washington ile yürüttüğü diplomasiyle çatışmanın sona erdirilmesine yönelik çabalarını artırmış durumda. Şerif'in bu hafta Türkiye'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Diplomasi, Pakistan, Politika, Güncel, Tahran, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Heyeti Tahran'da İran ile Görüşmelerde - Son Dakika

Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic’ten, NATO’dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic'ten, NATO'dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali
Iğdır’da köyü kana bulayan kavga: 2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklu Iğdır'da köyü kana bulayan kavga: 2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklu
Andaman Denizi’nde Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu: 250 kayıp Andaman Denizi'nde Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu: 250 kayıp
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar
Galatasaray’ı ligde ’’eski dostları’’ üzüyor Galatasaray'ı ligde ''eski dostları'' üzüyor

19:15
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
18:49
Öğretmenlerden 3 günlük ’iş bırakma’ kararı
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı
18:25
Kahramanmaraş’taki saldırıda terör bağlantısı var mı İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
Kahramanmaraş'taki saldırıda terör bağlantısı var mı? İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
18:15
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
SON DAKİKA: Pakistan Heyeti Tahran'da İran ile Görüşmelerde - Son Dakika
Advertisement
