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Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın 2 Pakistan vatandaşını öldürdüğünü iddia etti - Son Dakika
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın 2 Pakistan vatandaşını öldürdüğünü iddia etti

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Syrus Sajjad Kazi, Hindistan'ın istihbarat kurumu RAW'ın yerel ajanlar aracılığıyla geçen sene 2 Pakistan vatandaşını öldürdüğüne dair kanıtlara sahip olduklarını belirtti. Kazi, Hindistan'ın uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve sorumlu tutulması gerektiğini dile getirdi. Hindistan ise Pakistan'ın iddialarını reddederek, suçlamaların gerekçe veya çözüm olmadığını söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan\'ın 2 Pakistan vatandaşını öldürdüğünü iddia etti
25.01.2024 - 22:03,  Güncelleme: 22:03
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Syrus Sajjad Kazi, Hindistan'ın 2 Pakistan vatandaşını öldürdüğünü iddia etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Kazi, başkent İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'ın istihbarat kurumu Araştırma ve Analiz Kanadı'nın (RAW) yerel ajanlar aracılığıyla geçen sene 2 Pakistan vatandaşını öldürdüğüne dair güvenilir kanıtlara sahip olduklarını belirtti.

Kazi, Şahid Latif ve Muhammed Riaz isimli 2 Pakistan vatandaşının Sialkot ve Ravlakot şehirlerinde Hindistan tarafından öldürüldüğünü savunarak, Yeni Delhi yönetiminin uluslararası hukuku açık şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle sorumlu tutulması gerektiğini dile getirdi.

Söz konusu vakaların Kanada ve ABD de dahil olmak üzere diğer ülkelerde ortaya çıkan benzer vakalarla örtüştüğünü ifade eden Kazi, Hindistan'ın yargısız ve bölge dışı cinayet ağının küresel bir fenomen haline geldiğini vurguladı.

Söz konusu 2 Pakistan vatandaşının Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde özgürlük yanlısı hareketlerle ilişkisi olduğu belirtiliyor.

Hindistan, Pakistan'ın iddialarını reddetti

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randir Jaisval ise Pakistan'ın iddialarını reddederek, "Pakistan ne ekerse onu biçecek. Kendi yanlışları için başkalarını suçlamak ne bir gerekçe ne de bir çözüm olabilir." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA
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