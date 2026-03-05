Pakistan, Hindistan-Kanada Uranyum Anlaşmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan, Hindistan-Kanada Uranyum Anlaşmasına Tepki Gösterdi

05.03.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan, Hindistan ile Kanada arasında imzalanan uranyum tedarik anlaşmasına endişe duyduğunu belirtti.

Pakistan, Kanada ile Hindistan arasında imzalanan uranyum tedarik anlaşmasına ilişkin endişe duyduğunu bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hindistan ile Kanada'nın yaptığı 2,6 milyar dolarlık uranyum anlaşmasına tepki gösterdi.

Andrabi, sivil nükleer işbirliğinin Nükleer Silahların Yayılmasının Önleme Antlaşması'na (NPT) taraf olmayan devletlere eşit şekilde uygulanacak, ayrımcı olmayan ve kriterlere dayalı yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini yinelediklerini ifade etti.

Seçici istisnaların bu çerçevenin güvenilirliğini azalttığını, bölgesel ve küresel barış ile güvenliği daha da istikrarsızlaştırma riski taşıdığını belirten Andrabi, bu düzenlemenin sivil nükleer işbirliği alanında ülkeye özel bir başka istisna anlamına geldiğini vurguladı.

Andrabi, Hindistan'ın tüm sivil nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) güvenceleri altına almadığını ve bu düzenleme kapsamında da bunu yapacağına dair herhangi bir bağlayıcı taahhütte bulunmadığını kaydetti.

Stratejik sonuçların da aynı derecede endişe verici olduğuna dikkati çeken Andrabi, dış uranyum tedarikinin güvence altına alınmasının Hindistan'ın yerli rezervlerini askeri kullanım için serbest bırakacağını, bunun da bölünebilir madde stoklarının genişlemesini mümkün kılacağını, nükleer cephaneliğin büyümesini hızlandıracağını ve Güney Asya'daki stratejik dengedeki mevcut asimetrileri daha da derinleştireceğini belirtti.

Andrabi, iki ülke arasında imzalanan uranyum tedarik anlaşmasına ilişkin endişe duyduklarını bildirdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Hindistan'a ziyareti sırasında mevkidaşı Narendra Modi ile 2,6 milyar dolarlık uranyum tedariki anlaşması imzalamıştı.

Bu kapsamda taraflar, küçük modüler nükleer reaktörler ile ileri düzey reaktörlerin geliştirilmesi için işbirliği yapacak.

Kaynak: AA

Dış Politika, Hindistan, Güvenlik, Pakistan, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan, Hindistan-Kanada Uranyum Anlaşmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli

14:41
İran: Azerbaycan’ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
14:16
’’Futbolda her şeyi bilen çocuk’’ yıllar sonra ortaya çıktı
''Futbolda her şeyi bilen çocuk'' yıllar sonra ortaya çıktı
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:55:27. #7.12#
SON DAKİKA: Pakistan, Hindistan-Kanada Uranyum Anlaşmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.