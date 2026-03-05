Pakistan, Hindistan-Kanada Uranyum Anlaşmasına Tepki Gösterdi

Pakistan, Kanada ile Hindistan arasında imzalanan uranyum tedarik anlaşmasına ilişkin endişe duyduğunu bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hindistan ile Kanada'nın yaptığı 2,6 milyar dolarlık uranyum anlaşmasına tepki gösterdi.

Andrabi, sivil nükleer işbirliğinin Nükleer Silahların Yayılmasının Önleme Antlaşması'na (NPT) taraf olmayan devletlere eşit şekilde uygulanacak, ayrımcı olmayan ve kriterlere dayalı yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini yinelediklerini ifade etti.

Seçici istisnaların bu çerçevenin güvenilirliğini azalttığını, bölgesel ve küresel barış ile güvenliği daha da istikrarsızlaştırma riski taşıdığını belirten Andrabi, bu düzenlemenin sivil nükleer işbirliği alanında ülkeye özel bir başka istisna anlamına geldiğini vurguladı.

Andrabi, Hindistan'ın tüm sivil nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) güvenceleri altına almadığını ve bu düzenleme kapsamında da bunu yapacağına dair herhangi bir bağlayıcı taahhütte bulunmadığını kaydetti.

Stratejik sonuçların da aynı derecede endişe verici olduğuna dikkati çeken Andrabi, dış uranyum tedarikinin güvence altına alınmasının Hindistan'ın yerli rezervlerini askeri kullanım için serbest bırakacağını, bunun da bölünebilir madde stoklarının genişlemesini mümkün kılacağını, nükleer cephaneliğin büyümesini hızlandıracağını ve Güney Asya'daki stratejik dengedeki mevcut asimetrileri daha da derinleştireceğini belirtti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Hindistan'a ziyareti sırasında mevkidaşı Narendra Modi ile 2,6 milyar dolarlık uranyum tedariki anlaşması imzalamıştı.

Bu kapsamda taraflar, küçük modüler nükleer reaktörler ile ileri düzey reaktörlerin geliştirilmesi için işbirliği yapacak.