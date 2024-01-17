Pakistan\'ın Belucistan eyaletinde bombalı saldırı: 1 polis, 4 çocuk dahil 9 kişi yaralandı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda biri polis, dördü çocuk, dokuz kişi yaralandı.

Geo News televizyonundaki habere göre, Belucistan eyaletinin Kuetta şehrinde işlek bir caddede el yapımı bomba infilak etti.

Bombalı saldırıda biri polis, dördü çocuk, dokuz kişi yaralandı.

Saldırıyı üstlenen olmadı.