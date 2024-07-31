Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde terör saldırısı: 2 polis ve 1 sivil hayatını kaybetti

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Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde terör saldırısı sonucu 2 polis ve 1 sivil hayatını kaybetti.

Geo News televizyonuna konuşan polis yetkilisi Salim Abbas, teröristlerin Pakistan- Afganistan sınırındaki Landi Kotal kasabasına 3 kilometre uzaklıktaki bir polis kontrol noktasına saldırdığını söyledi.

Abbas, 2 polis ve 1 sivilin saldırıda yaşamını yitirdiğini, 1'i polis 2 kişinin yaralandığını aktardı.

Yaralıların durumunun ağır olduğunu ve hastanede tedavilerinin sürdüğünü kaydeden Abbas, teröristlerin saldırıdan sonra olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

Abbas, güvenlik güçlerinin bölgede yüksek alarma geçtiğini duyurdu.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) 16 Temmuz'da, Hayber Pahtunhva'da teröristlerle çıkan iki ayrı çatışmada 10 askerin hayatını kaybettiğini, 13 teröristin ise güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde saldırılar arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.