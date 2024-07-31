Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde terör saldırısı: 2 polis ve 1 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde terör saldırısı: 2 polis ve 1 sivil hayatını kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen terör saldırısında, 2 polis ve 1 sivil hayatını kaybetti. Saldırı, Pakistan-Afganistan sınırındaki Landi Kotal kasabasında bulunan bir polis kontrol noktasına gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda 2 polis ve 1 sivil öldü, 1'i polis 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar ağır durumda ve hastanede tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri bölgede yüksek alarma geçti. Bu yıl Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde saldırılar artış gösterdi. Islamabad, saldırıların Pakistan Talibanı tarafından planlandığını ve yönetildiğini iddia ederken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

31.07.2024 16:01
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Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde terör saldırısı sonucu 2 polis ve 1 sivil hayatını kaybetti.

Geo News televizyonuna konuşan polis yetkilisi Salim Abbas, teröristlerin Pakistan- Afganistan sınırındaki Landi Kotal kasabasına 3 kilometre uzaklıktaki bir polis kontrol noktasına saldırdığını söyledi.

Abbas, 2 polis ve 1 sivilin saldırıda yaşamını yitirdiğini, 1'i polis 2 kişinin yaralandığını aktardı.

Yaralıların durumunun ağır olduğunu ve hastanede tedavilerinin sürdüğünü kaydeden Abbas, teröristlerin saldırıdan sonra olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

Abbas, güvenlik güçlerinin bölgede yüksek alarma geçtiğini duyurdu.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) 16 Temmuz'da, Hayber Pahtunhva'da teröristlerle çıkan iki ayrı çatışmada 10 askerin hayatını kaybettiğini, 13 teröristin ise güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde saldırılar arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA

Afganistan, Pakistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde terör saldırısı: 2 polis ve 1 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika

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