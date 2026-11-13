Pakistan'ın kuzeyinde minibüsün nehre yuvarlanmasıyla 11 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Pakistan'ın kuzeyinde minibüsün nehre yuvarlanmasıyla 11 kişi öldü, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit Baltistan bölgesinde dağ yolunda ilerleyen yolcu minibüsü, şoförünün kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkarak nehre yuvarlandı. Polis yetkilisi Muhammed Afzal'ın açıklamasına göre kazada 11 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Pakistan'ın kuzeyinde bir minibüsün dağ yolunda nehre yuvarlanması sonucu 11 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yerel polis yetkilisi Muhammed Afzal yaptığı açıklamada, Gilgit Baltistan bölgesindeki dağ yolunda bir yolcu minibüsünün şoförünün direksiyon hakimiyetini yitirdiğini belirtti.
Minibüsün yoldan çıkarak nehre yuvarlandığını kaydeden Afzal, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin yaralandığını aktardı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?