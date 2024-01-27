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Pakistan, İran'da 9 Vatandaşının Öldürülmesini Kınadı - Son Dakika
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Pakistan, İran'da 9 Vatandaşının Öldürülmesini Kınadı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde bir evde 9 Pakistan vatandaşının öldürülmesini terör olayı olarak nitelendirerek Tahran yönetiminden soruşturma yapılmasını ve sorumluların yakalanmasını istedi. Pakistan, bu korkunç ve alçakça eylemi kesin bir dille kınadığını belirtti ve bu tür saldırıların terörle mücadeleyi durduramayacağını vurguladı. Olayın, İran Dışişleri Bakanı'nın Pakistan ziyareti öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Pakistan, İran\'da 9 Vatandaşının Öldürülmesini Kınadı
27.01.2024 - 18:29,
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın güneydoğusunda Sistan-Beluçistan eyaletinde bir evde 9 Pakistan vatandaşının öldürülmesini "terör olayı" olarak nitelendirerek Tahran yönetiminden hadisenin derhal soruşturulmasını ve sorumluların yakalanmasını istedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın güneydoğusunda Sistan-Beluçistan eyaletinde bir evde 9 Pakistan vatandaşının öldürülmesi terör olayı olarak nitelendirilerek "Bu, korkunç ve alçakça bir eylem ve kesin bir dille kınıyoruz. İranlı makamlarla temas halindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Tahran yönetiminden hadisenin derhal soruşturulması ve sorumluların yakalanması istenerek bu tür korkakça saldırıların Pakistan'ın terörle mücadelesini durduramayacağı kaydedildi.

Söz konusu gelişmenin, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın 29 Ocak'ta Pakistan'a yapacağı ziyaretin öncesinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, kimliği belirsiz silahlı kişilerin İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırında Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde bir evde 9 yabancı uyrukluyu öldürdüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA
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