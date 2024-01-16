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Pakistan, İran'ın hava sahasını ihlalini kınadı - Son Dakika
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Pakistan, İran'ın hava sahasını ihlalini kınadı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın sebepsiz yere Pakistan'ın hava sahasını ihlal etmesini şiddetle kınayarak, saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini ve 3 kız çocuğunun yaralandığını belirtti. Pakistan'ın egemenliğinin ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğu ve ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. İki ülke arasındaki iletişim kanallarına rağmen bu yasa dışı eylemin gerçekleşmesinin endişe verici olduğu ifade edildi. Pakistan'ın güçlü protestosu İran Dışişleri Bakanlığına iletilirken, İran maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Pakistan, terörün bölgedeki tüm ülkeler için ortak bir tehdit olduğunu ve koordineli hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu tür tek taraflı eylemlerin iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını ve ikili güveni zedeleyebileceğini belirtti.

Pakistan, İran\'ın hava sahasını ihlalini kınadı
16.01.2024 - 23:57,
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin hava sahasının İran tarafından sebepsiz yere ihlal edilmesini şiddetle kınayarak, saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'ın egemenliğinin bu şekilde ihlal edilmesinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu ve ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

Açıklamada, İran'ın Pakistan'ın hava sahasını sebepsiz yere ihlal etmesi şiddetle kınanarak, saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 kız çocuğunun yaralandığı belirtildi.

Pakistan ve İran arasında çeşitli iletişim kanalları olmasına rağmen bu yasa dışı eylemin gerçekleşmesinin daha da endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, "Pakistan'ın güçlü protestosu Tahran'daki İran Dışişleri Bakanlığının ilgili üst düzey yetkilisine iletildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İran maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı aktarılarak, bu durumun sonuçlarının sorumluluğunun doğrudan İran'a ait olacağının iletildiği belirtildi.

Pakistan'ın her zaman terörün bölgedeki tüm ülkeler için ortak bir tehdit olduğunu ve koordineli hareket edilmesi gerektiğini vurguladığına işaret edilen açıklamada, "Bu tür tek taraflı eylemler iyi komşuluk ilişkilerine uygun değil ve ikili güven ve itimadı ciddi şekilde zedeleyebilir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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