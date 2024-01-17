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Pakistan, İran'ın saldırısına yanıt için tüm seçenekleri değerlendiriyor - Son Dakika
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Pakistan, İran'ın saldırısına yanıt için tüm seçenekleri değerlendiriyor

Pakistanlı üst düzey istihbarat kaynakları, İran'ın Belucistan eyaletine yönelik saldırısına verilecek yanıtta tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti. İran'ın saldırısına karşı Pakistan'ın düşünmeden tepki vermediği ve Şubat 2019'da Hindistan'a verilen cevaba atıf yaptığı ifade edildi. Pakistan'ın bölgesel durumun farkında olduğu ve İran'ın gündemde kalmaya niyetli olduğu değerlendirildi.

Pakistan, İran\'ın saldırısına yanıt için tüm seçenekleri değerlendiriyor
17.01.2024 - 14:38,
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Pakistanlı üst düzey istihbarat kaynakları, İran'ın dün akşam saatlerinde Belucistan eyaletine yönelik saldırısına verilecek yanıtta tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

Pakistanlı istihbarat kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'ın dün akşam sınır kasabası Panjgur'da "Ceyşul Adl isimli militan gruba" saldırı düzenlediğini iddia ettiğini ancak Tahran'ın masum çocuklara saldırdığını savundu.

Kaynaklar, İran'ın saldırısına karşı Pakistan'ın düşünmeden tepki vermediğine işaret ederek, bununla birlikte Şubat 2019'da Balakot'ta Hindistan'a verilen cevaba atıf yaptı ve İslamabad'ın "yanıt verme" konusunda iyi olduğuna dikkati çekti.

Konuyla ilgili çok önemli ve acil toplantının devam ettiğini belirten kaynaklar, İran'ın saldırısına verilecek yanıtta tüm seçeneklerin masada olduğunu kaydetti.

Kaynaklar, Pakistan'ın bölgesel durumun farkında olduğunu vurgulayarak, Gazze'deki krizin sona ermesi için önemli katkıda bulunamadığı bir dönemde İran'ın gündemde kalmaya niyetli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Dün, Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasının İran tarafından sebepsiz yere ihlal edilmesi şiddetle kınanarak, saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 kız çocuğunun yaralandığı belirtilmişti.

Açıklamada, Pakistan'ın egemenliğinin bu şekilde ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğu ve ciddi sonuçlar doğurabileceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Pakistan, İran'ın saldırısına yanıt için tüm seçenekleri değerlendiriyor - Son Dakika
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