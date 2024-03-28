Pakistan, İsrail'in saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu

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Pakistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ateşkes kararına rağmen İsrail'in saldırılarına devam ettiğine işaret ederek İsrail'in "destekçilerine" Filistinlilere yönelik katliama son verdirmeleri çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mumtaz Zahra Baloch, haftalık basın toplantısında, İsrail'den "insanlık dışı kuşatmayı kaldırmasını ve Gazze'nin tüm bölgelerine insani yardım ulaştırılmasına izin vermesini" talep etti.

Baloch, BMGK'nin Filistin'deki ateş kararının kabul edilmesinin üzerinden üç gün geçtiğini hatırlatarak "Ancak İsrail'in Gazze halkına yönelik savaşı hız kesmeden devam ediyor. Filistin halkı açlık ve soykırımla karşı karşıya kalmaya devam ediyor." dedi.

Sözcü Baloch, uluslararası toplumu Filistin sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için çabalarını artırmaya, İsrail'in "destekçilerini" ise Filistinlilere yönelik katliama son verdirmeye çağırdı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 490 Filistinli öldürüldü, 74 bin 889 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 253'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 597 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 454 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 249 Hizbullah mensubu, 50 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihat mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.