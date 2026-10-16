Pakistan'dan İstanbul seli için taziye mesajı - Son Dakika
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Pakistan'dan İstanbul seli için taziye mesajı

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle Türkçe taziye mesajı yayımlayarak, Pakistan'ın Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle Türkçe taziye mesajı yayımlayarak, Pakistan'ın Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İstanbul'da meydana gelen sel felaketine ilişkin Türkçe paylaşım yaptı.

Paylaşımda İstanbul'daki selin yol açtığı can kayıpları ve yıkımdan derin üzüntü duyduğunu belirten Şerif, "Kıymetli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve hayatını kaybedenlerin yaslı ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Şerif, yaralananların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını, kayıp olanların ise sağ salim bulunmalarını dilediğini ifade etti.

Pakistan'ın Türkiye halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Şerif, ülkesinin bu zorlu süreçte Türkiye'ye her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Pakistan'dan İstanbul seli için taziye mesajı - Son Dakika
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