Pakistan Milgem projesinin ilk gemisi PNS BABUR uğurlandı

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(İSTANBUL) - İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen Pakistan Milgem projesinin ilk gemisi PNS BABUR, test ve eğitimlerinin de tamamlanmasıyla uğurlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen Pakistan Milgem projesinin ilk gemisi PNS BABUR'un test ve eğitimlerinin de tamamlanmasıyla Pendik'ten son halatı da fora edilerek uğurlandığını duyurdu.