Pakistan, Netanyahu'nun Açıklamasını Kınadı

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Pakistan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulması yönündeki açıklamasını şiddetle kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Netanyahu'nun açıklamasını "sorumsuz", "kışkırtıcı" ve "düşüncesiz" olarak niteledi.

Dar, Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan'da kurulmasına yönelik açıklamasını şiddetle kınayarak söz konusu açıklamanın Filistin halkı için "rahatsız edici" olmakla kalmayıp aynı zamanda onların "kendi kaderini tayin etme, tarihi ve meşru toprakları üzerinde bağımsız bir devlet kurma" haklarını hiçe saydığını belirtti.

Pakistan'ın Suudi Arabistan'ın Filistin halkına ve davalarına verdiği "kararlı desteği" takdir eden Dar, Filistin halkını anavatanlarından uzaklaştırmayı amaçlayan herhangi bir önerinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Dar, uluslararası toplumu Netanyahu'nun açıklamasını kınamaya ve "barış sürecini baltalamaya yönelik girişimlerinden" dolayı İsrail'i sorumlu tutmaya çağırdı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da 7 Şubat'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan'ı hedef almıştı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı sunmasına ilişkin görüşü sorulan Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler." ifadesini kullanmıştı.