Pakistan Ordusu, Afganistan'da planlanan intihar saldırısının arkasındaki kişiyi yakaladı - Son Dakika
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Pakistan Ordusu, Afganistan'da planlanan intihar saldırısının arkasındaki kişiyi yakaladı

Pakistan Ordusu, Afganistan\'da planlanan intihar saldırısının arkasındaki kişiyi yakaladı

Pakistan ordusu, 26 Mart'ta Afganistan'da gerçekleşen intihar saldırısının planlandığını ve saldırganın Afganistan vatandaşı olduğunu iddia etti. Saldırıda 5 Çin vatandaşı hayatını kaybetmişti. Pakistan Ordu Sözcüsü Tümgeneral Ahmed Şerif, saldırganın yakalandığını ve saldırının Pakistan ile Çin arasındaki dostluğa zarar verme girişimi olduğunu belirtti. Şerif, Afganistan'daki geçici hükümetin sözlerini tutamadığını ifade etti.

07.05.2024 17:41
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Pakistan ordusu, 26 Mart'ta 5 Çin vatandaşının öldürüldüğü intihar saldırısının Afganistan'da planlandığını ve saldırganın da Afganistan vatandaşı olduğunu iddia etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Ordu Sözcüsü Tümgeneral Ahmed Şerif, Ravalpindi şehrindeki Genelkurmay Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 26 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısının arkasındaki kişinin yakalandığını açıkladı.

Şerif, saldırganın Afganistan vatandaşı olduğunu söyledi.

5 Çin vatandaşının öldürüldüğü intihar saldırısının Afganistan'da planlandığını ileri süren Şerif, Dasu Hidroelektrik Santrali projesinde çalışan Çinli mühendislerin öldürülmesini, Pakistan ile Çin arasındaki dostluğa zarar verme girişimi olarak nitelendirdi.

Pakistan Talibanı'nın Ocak 2024'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 62 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini belirten Şerif, bu süreçte düzenlenen operasyonlarda ise 239 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Şerif, Afganistan'daki geçici hükümetin Afganistan topraklarının hiçbir ülkeye karşı kullanılmayacağına dair uluslararası topluma verdiği sözü tutamadığını ifade etti.

Olay

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde Çinli şirketler tarafından yürütülen Dasu Hidroelektrik Santrali'nin inşaatında çalışan Çinli mühendisleri ve işçileri taşıyan araç konvoyuna, 26 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında 5'i Çinli, biri Pakistanlı 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Aynı hafta, Çin'in Pakistan'da yürüttüğü diğer projelere yönelik de saldırılar olmuştu. Belucistan eyaletinde bir hava üssü ve bir limana da saldırılar düzenlenmişti.

Temmuz 2021'de Dasu Hidroelektrik Santrali projesini hedef alan intihar saldırısında da 9 Çin vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan Ordusu, Afganistan'da planlanan intihar saldırısının arkasındaki kişiyi yakaladı - Son Dakika

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