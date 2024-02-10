Pakistan Ordusu Başkanı, Çoğulculuğun Birlik Hükümeti Tarafından Temsil Edileceğini Belirtti

Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, Pakistan'ın çeşitlilik arz eden yönetim yapısı ve çoğulculuğunun "tüm demokratik güçlerden oluşan birlik hükümeti tarafından iyi şekilde temsil edileceğini" belirtti.
Orgeneral Munir, 8 Şubat'taki seçimlerin ardından yaptığı ilk açıklamada, halkın, Pakistan'a yakışmayan anarşi ve kutuplaşma siyasetinden uzaklaşması için "sağlam ellere ve iyileştirici bir dokunuşa" ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Pakistan'ın çeşitlilik arz eden yönetim yapısı ve çoğulculuğunun "tüm demokratik güçlerden oluşan birlik hükümeti tarafından iyi şekilde temsil edileceğini" kaydeden Munir, siyasi liderlerin kişisel çıkarlarını bir kenara bırakarak, yönetme ve halka hizmet etme çabalarını birleştirmeleri gerektiğine işaret etti.
Orgeneral Munir'in açıklaması, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ile Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi (PPP) arasında Lahor'da koalisyon kurmak için düzenlenen görüşmelerin ardından geldi.
Ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 8 Şubat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona ermişti.
Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı
Pakistan'da son genel seçimler, 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.
Pakistan Ulusal Meclisinde 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.
Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.
Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.
Hatay'da 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğunun cesetlerinin yaylada toprağa gömülü halde bulunmasının ardından gözaltına alınan şahıs cinayeti itiraf etti. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı öğrenildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi eleştirilerin hedefi haline gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay katıldığı canlı yayında, 1 kişinin yaralandığı seçim programına yönelik silahlı saldırı anını anlattı. Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mertens kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Pakistan Ordusu Başkanı, Çoğulculuğun Birlik Hükümeti Tarafından Temsil Edileceğini Belirtti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?