Pakistan ordusu, yerli Fatah-4 füzesinin menzilini artırdı ve testi başarıyla yaptı

Pakistan ordusu, yerli Fatah-4 füzesinin menzilini artırdı ve testi başarıyla yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan ordusu, yerli üretim, uzun menzilli güdümlü Fatah-4 füzesinin menzilinin artırıldığını ve test atışının başarılı olduğunu bildirdi. ISPR, gelişmiş havacılık elektroniği ve seyir yardımıyla donatılan füzenin hedefleri yüksek hassasiyetle vurabildiğini açıkladı.
Pakistan ordusu, yerli üretim, yerden atılan menzili artırılmış güdümlü füzenin "başarıyla test edildiğini" bildirdi.
Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisi'nin (ISPR) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fatah-4" adlı yerli üretim, yerden fırlatılan, uzun menzilli güdümlü füzenin menzilinin artırıldığı ifade edildi.
Açıklamada, gelişmiş havacılık elektronik sistemi ile son teknoloji seyir yardımıyla donatıldığı ve "hedefleri yüksek hassasiyetle vurabildiği" belirtilen füzenin test atışının "başarılı" olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
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