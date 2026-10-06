Pakistan ordusu, yerli Fatah-4 füzesinin menzilini artırdı ve testi başarıyla yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan ordusu, yerli Fatah-4 füzesinin menzilini artırdı ve testi başarıyla yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan ordusu, yerli üretim, uzun menzilli güdümlü Fatah-4 füzesinin menzilinin artırıldığını ve test atışının başarılı olduğunu bildirdi. ISPR, gelişmiş havacılık elektroniği ve seyir yardımıyla donatılan füzenin hedefleri yüksek hassasiyetle vurabildiğini açıkladı.

Pakistan ordusu, yerli üretim, yerden atılan menzili artırılmış güdümlü füzenin "başarıyla test edildiğini" bildirdi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisi'nin (ISPR) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fatah-4" adlı yerli üretim, yerden fırlatılan, uzun menzilli güdümlü füzenin menzilinin artırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, gelişmiş havacılık elektronik sistemi ile son teknoloji seyir yardımıyla donatıldığı ve "hedefleri yüksek hassasiyetle vurabildiği" belirtilen füzenin test atışının "başarılı" olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
HavacılıkTeknolojiPakistanGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF’den 7 kulübe puan silme cezası TFF'den 7 kulübe puan silme cezası
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel’i kızdırdı: Hain oğlu haindir AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel'i kızdırdı: Hain oğlu haindir
Karadeniz’de 2 günde ikinci saldırı Vurulan gemi battı, mürettebattan haber alınamıyor Karadeniz'de 2 günde ikinci saldırı! Vurulan gemi battı, mürettebattan haber alınamıyor
İstifa mı edecek Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva’da aldı İstifa mı edecek? Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva'da aldı
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
20:51
Görülmemiş karar: Başkan, kendi federasyonuna kayyum olarak atandı
Görülmemiş karar: Başkan, kendi federasyonuna kayyum olarak atandı
20:36
Devran döndü Türkiye’ye yaptırım uygulayan Kanada İHA’lara talip
Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip
20:25
AK Parti’den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video
AK Parti'den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video
20:15
Messi hayranlığı bambaşka bir seviye Saçlarına logosunu kazıttı
Messi hayranlığı bambaşka bir seviye! Saçlarına logosunu kazıttı
20:02
Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği’nde yılın sürprizi: Carlos Tevez
Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde yılın sürprizi: Carlos Tevez
19:20
Rusya’nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Rusya'nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 20:55:53. #7.13#
SON DAKİKA: Pakistan ordusu, yerli Fatah-4 füzesinin menzilini artırdı ve testi başarıyla yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei