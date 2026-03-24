Pakistan, Orta Doğu Görüşmelerine Ev Sahipliği Yapmaya Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan, Orta Doğu Görüşmelerine Ev Sahipliği Yapmaya Hazır

24.03.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Şahbaz Şerif, Orta Doğu'daki çatışmaların çözümü için Pakistan'ın ev sahipliği önerdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların çözümü için görüşmelere ev sahibi yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

"Orta Doğu'daki savaşın sonlanması için diyaloğun sürdürülmesi yönündeki çabaları" memnuniyetle karşıladıklarını belirten Şerif, "Pakistan, ABD ve İran arasında fikir birliği şartıyla süregelen çatışmaların kapsamlı çözümü için anlamlı ve kesin görüşmeleri kolaylaştırmak üzere ev sahipliği yapmaya hazırdır ve bundan onur duymaktadır." ifadesini kullandı."

Şerif, paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi de etiketledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, AA'ya yaptıkları açıklamada, Pakistan, Türkiye ve Mısır'ın "(savaşı sonlandırma) çabaları kolaylaştırdığını" belirtmiş, olası görüşmeler için ABD'den bir heyetin "1 veya 2 gün içinde" Pakistan'a geleceğini kaydetmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Pakistan, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan, Orta Doğu Görüşmelerine Ev Sahipliği Yapmaya Hazır - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 17:13:40. #7.12#
SON DAKİKA: Pakistan, Orta Doğu Görüşmelerine Ev Sahipliği Yapmaya Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.