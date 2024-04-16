Pakistan Savunma Bakanı: İran, İsrail'e misilleme yapma hakkına sahip

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemesine ilişkin, Tahran'ın Tel Aviv yönetimine misilleme hakkı bulunduğunu söyledi.
Geo News televizyonuna konuşan Bakan Asıf, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemesini kınadı.
Asıf, Tahran'ın Tel Aviv yönetimine misilleme hakkı bulunduğunu ifade ederek, Pakistan'ın da İran'dan söz konusu saldırıya cevap vermesini beklediğini anımsattı.
Orta Doğu'da artan tansiyonun Pakistan dahil diğer ülkeleri etkileyebileceğine dikkati çeken Asıf, savaşın alevlerinin İsrail'e destek veren ülkelere de sıçrayacağı değerlendirmesinde bulundu.
Asıf, bölgedeki tansiyonun yükselmesini istemediklerini vurgulayarak, "Filistinlilere yönelik soykırım durmalı." dedi.
İran-Pakistan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi
Öte yandan Bakan Asıf, ülkesinin İran-Pakistan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ni tamamlayacak konumda bulunduğunu ve bu konuda kararlı olduğunu belirtti.
Asıf, Gvadar bölgesinden İran sınırına kadar boru hattının Pakistan'daki kısmını inşa ettiklerini dile getirdi.
Pakistan basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, 22 Nisan'da Pakistan'ı ziyaret etmesi planlanıyor.
Bakan Asıf'ın doğal gaz boru hattı projesiyle ilgili açıklamalarını bu ziyaretin öncesinde yapması dikkati çekti.
İki ülke arasında varılan anlaşma kapsamında İran gazının Pakistan'a ilk akışı 1 Ocak 2015'te başlayacaktı fakat gerek İran'a yönelik uluslararası yaptırımlar gerekse ABD'nin projeye karşı çıkması nedeniyle boru hattında ilerleme sağlanamamıştı.
ABD yaptırımlarından çekinen Pakistan ise İran ile yürüttüğü doğal gaz boru hattı projesini Ağustos 2023'te askıya almıştı.
Projenin zamanında tamamlanmaması halinde 18 milyar dolarlık ceza ile karşı karşıya kalma ihtimali bulunan Pakistan, 23 Şubat 2024'te İran-Pakistan Doğal Gaz Boru Hattı'nın inşasını yeniden onaylamıştı. The News gazetesi de bu ayın başında Pakistan'ın, Gvadar'dan İran sınırına kadar doğal gaz boru hattının 80 kilometrelik kısmının inşasına başladığını duyurmuştu.
İran-İsrail gerilimi
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.
Son Dakika › Güncel › Pakistan Savunma Bakanı: İran, İsrail'e misilleme yapma hakkına sahip - Son Dakika
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