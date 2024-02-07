Pakistan, seçim güvenliği için İran ve Afganistan sınırlarını kapatıyor

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Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, ülkede yarın gerçekleştirilecek seçimler sırasında tam güvenliğin sağlanması amacıyla İran ve Afganistan sınırlarının bir günlüğüne kapatılacağını duyurdu.

Sözcü Beluç, yazılı olarak yaptığı açıklamada, ülkede yarın gerçekleştirilecek genel seçim ve eyalet seçimlerinde tam güvenliğin sağlanması için İran ve Afganistan sınırlarının bir günlüğüne kapatılacağını belirtti.

Her türlü yaya ve kargo geçişlerinin durdurulacağını ifade eden Beluç, 9 Şubat'ta sınır geçişlerinin tekrar başlayacağını aktardı.

Beluç'un açıklaması, ülkede artan terör saldırılarının ardından geldi.

İslamabad yönetimi, son dönemde artan saldırılara rağmen seçimlerin barışçıl şekilde gerçekleştirilmesinde kararlı olduğunu vurguluyor.

Bugün, Belucistan eyaletinde milletvekili adaylarını hedef alan bombalı saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi yaralanmıştı.