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- Pakistan sokaklarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Türk bayrakları asıldı

İSLAMABAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaret gerçekleştireceği Pakistan'da cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'daki temaslarının ardından Pakistan'a iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan'ın ziyareti öncesi başkent İslamabad'daki cadde ve sokaklar Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla süslendi. Karaçi kentinde de bayraklar asılırken, yerel dans grupları sokaklarda gösterilere başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti çerçevesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüşmeler gerçekleştirecek. Pakistan Başbakanı Şerif ile Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin yedinci toplantısına başkanlık edecek olan Erdoğan, ayrıca Pakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'na katılacak. İki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanmasının beklendiği ziyaret çerçevesinde Erdoğan ve Şerif, ortak basın toplantısı düzenleyecek.