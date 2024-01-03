Pakistan ve Afganistan, Durand Hattı tartışması üzerine görüştü

Pakistan ve Afganistan, güvenlik güçlerine yönelik saldırıların artmasının ardından iki ülke arasında "Durand Hattı" olarak bilinen tartışmalı sınır konusunu ele aldı.

Afganistan geçici hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan-Afganistan Ortak Komitesi (PACJ) toplantısının İslamabad'da düzenlendiğini bildirdi.

Mücahid, toplantının ana gündeminin "iki ülkenin paylaştığı sınır, Durand Hattı üzerindeki olası çatışmalar olduğunu" ifade etti.

Pakistan basınındaki haberlerde, Afgan yetkililerin ziyaretinin, iki ülke arasında Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) meselesinden kaynaklanan gerilimleri çözme çabalarının parçası olduğu belirtilmişti.

Pakistan, Durand Hattı'nı uluslararası sınır olarak kabul etmesine rağmen Afganistan bu sınırı tanımıyor. Bu nedenle iki ülke askerleri arasında sınırda sürekli çatışmalar yaşanıyor.

Pakistan'da 2023'te özellikle sınırdaki Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları artmıştı.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde 12 Aralık'ta bomba yüklü araçla güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında 23 asker hayatını kaybetmiş, 6 militan etkisiz hale getirilmişti. Aynı bölgenin farklı noktalarında çıkan çatışmalarda 2 asker yaşamını yitirmiş, 21 militan etkisizleştirilmişti.

İslamabad, saldırıların TTP tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.