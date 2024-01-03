 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pakistan ve Afganistan, Durand Hattı tartışması üzerine görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan ve Afganistan, Durand Hattı tartışması üzerine görüştü

Pakistan ve Afganistan, güvenlik güçlerine yönelik saldırıların artmasının ardından iki ülke arasında tartışmalı Durand Hattı sınır konusunu ele aldı. Afganistan geçici hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan-Afganistan Ortak Komitesi (PACJ) toplantısının İslamabad'da düzenlendiğini bildirdi. Toplantının ana gündemi, iki ülkenin paylaştığı sınır olan Durand Hattı üzerindeki olası çatışmalar oldu. Pakistan, Durand Hattı'nı uluslararası sınır olarak kabul etmesine rağmen Afganistan bu sınırı tanımamaktadır. Bu nedenle iki ülke askerleri arasında sınırda sürekli çatışmalar yaşanmaktadır.

Pakistan ve Afganistan, Durand Hattı tartışması üzerine görüştü
03.01.2024 - 20:05,  Güncelleme: 20:07
Abone Ol

Pakistan ve Afganistan, güvenlik güçlerine yönelik saldırıların artmasının ardından iki ülke arasında "Durand Hattı" olarak bilinen tartışmalı sınır konusunu ele aldı.

Afganistan geçici hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan-Afganistan Ortak Komitesi (PACJ) toplantısının İslamabad'da düzenlendiğini bildirdi.

Mücahid, toplantının ana gündeminin "iki ülkenin paylaştığı sınır, Durand Hattı üzerindeki olası çatışmalar olduğunu" ifade etti.

Pakistan basınındaki haberlerde, Afgan yetkililerin ziyaretinin, iki ülke arasında Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) meselesinden kaynaklanan gerilimleri çözme çabalarının parçası olduğu belirtilmişti.

Pakistan, Durand Hattı'nı uluslararası sınır olarak kabul etmesine rağmen Afganistan bu sınırı tanımıyor. Bu nedenle iki ülke askerleri arasında sınırda sürekli çatışmalar yaşanıyor.

Pakistan'da 2023'te özellikle sınırdaki Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları artmıştı.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde 12 Aralık'ta bomba yüklü araçla güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında 23 asker hayatını kaybetmiş, 6 militan etkisiz hale getirilmişti. Aynı bölgenin farklı noktalarında çıkan çatışmalarda 2 asker yaşamını yitirmiş, 21 militan etkisizleştirilmişti.

İslamabad, saldırıların TTP tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Zabihullah Mücahid, Afganistan, Pakistan, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan ve Afganistan, Durand Hattı tartışması üzerine görüştü - Son Dakika


19:56
Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50
İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24
Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
18:32
Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26
Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23
İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23
Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22
İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar

Son Dakika
19:58 Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması akıllara Trabzonspor Başkanı Doğan'ın sözlerini getirdi
19:56 Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50 İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24 Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
18:32 Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26 Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23 İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23 Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22 İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar
17:53 Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 20:52:38. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan ve Afganistan, Durand Hattı tartışması üzerine görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement