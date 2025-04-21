Pakistan ve BAE Arasında İşbirliği Anlaşmaları

Pakistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

Radio Pakistan'daki habere göre, iki günlük resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, başkent İslamabad'da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştü.

Bakanlar, kültür alanında işbirliğine, konsolosluk işleri için ortak komite oluşturulmasına ve iki ülkenin ticaret ve sanayi odaları federasyonları arasında BAE-Pakistan Ortak İş Konseyinin kurulmasına yönelik 3 mutabakat zaptı imzaladı.

Dawn gazetesinin haberine göre, görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan ikili, ülkeler arasındaki ilişkilerle alakalı açıklamalarda bulundu.

Dar, BAE'li mevkidaşını memnuniyetle karşıladığını belirterek, iki ülke arasında kardeşlik temelli köklü ilişkiler ile ortak bağlılık ve sevginin bulunduğunu vurguladı.

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan da Pakistan ile ilişkilerinin son birkaç yılda hiç olmadığı kadar hızlı ilerlediğine dikkati çekti.

İki ülke arasındaki işbirliğini daha ileri taşımayı hedeflediklerini kaydeden Al Nahyan, "Bu olumlu ruh halinin ticaret, yatırım ve havacılık gibi birçok farklı sektörde de devam etmesini umuyorum." dedi.

Pakistan ile BAE'nin yakın diplomatik, ekonomik ve kültürel ilişkileri bulunuyor. BAE, Pakistan'ın Orta Doğu'daki en büyük ticaret ortaklarından, bunun yanı sıra çok sayıda Pakistanlının yaşayıp çalışması nedeniyle de bu ülke için önemli döviz kaynağı olma özelliğini taşıyor.