Pakistan ve Bahreyn Bakanları Görüştü - Son Dakika
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Pakistan ve Bahreyn Bakanları Görüştü

28.06.2026 10:35
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İki bakan, ABD-Iran mutabakatını ve bölgedeki durumu görüştü, Zeyyani Pakistan'ı ziyaret edecek.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, telefon görüşmesinde ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Dar ve Zeyyani, telefonda görüştü.

Bakanlar, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından bölgedeki son durumu ele aldı.

Zeyyani, mutabakatın, bölgede kalıcı barış ve istikrara katkı sağlamasını umduğunu belirterek, yakın zamanda Pakistan'ı ziyaret edeceğini dile getirdi.

Dar, Pakistan'ın bölgede ve dünyada barış ve istikrara ulaşmak için diyalog ve diplomasiyi desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan ve Bahreyn Bakanları Görüştü - Son Dakika

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