Pakistan ve Hindistan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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Pakistan ve Hindistan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan için taziye mesajı yayımladı

Pakistan ve Hindistan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan için taziye mesajı yayımladı

Pakistan ve Hindistan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayımladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran'a taziyelerini ileterek dayanışma amacıyla bir günlük yas ilan edileceğini duyurdu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Reisi'nin Hindistan ile İran arasındaki ilişkilere katkılarını hatırlatarak ailesine ve İran halkına taziyelerini iletti. Helikopter kazasında sağ kurtulan olmadığı belirlendi ve İran'da yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için düzenlemeler yapılması gerektiği açıklandı.

20.05.2024 10:11
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Pakistan ve Hindistan, helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için taziye mesajı yayımladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düşmesiyle ilgili gelişmeleri endişeyle takip ediyordum. İyi haberler almayı umuyordum ancak ne yazık ki böyle olmadı." ifadesini kullandı.

Kaza dolayısıyla İran'a taziyelerini ve başsağlığı dileklerini ileten Şerif, yaklaşık 1 ay önce ağırladıkları Reisi ve Abdullahiyan'ın Pakistan'ın "iyi dostları" olduğunu belirtti.

Şerif, İran'la dayanışma amacıyla bir günlük yas ilan edileceğini ve bayrakların yarıya indirileceğini duyurdu.

Hindistan'dan dayanışma mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de X'ten yaptığı paylaşımda, "(Reisi'nin) Hindistan ile İran arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik katkıları her zaman hatırlanacaktır." ifadesine yer verdi.

Modi, Reisi'nin ailesine ve İran halkına taziyelerini ileterek, "bu acı gününde İran'ın yanında olduklarını" kaydetti.

Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da Reisi ve Abdullahiyan'ın vefat haberi karşında şoke olduğunu aktararak ailelerine başsağlığı diledi.

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu da X'ten yaptığı açıklamada, Reisi ve Abdullahiyan'ın "zamansız" vefatından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

Helikopter kazası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'nın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanlığı görevini, ülkenin lideri Ali Hamaney'in onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'in devralacağını açıkladı.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Kaynak: AA

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