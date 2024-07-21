Pakistan ve İran'da yaşayan Afgan mülteciler ülkelerine geri dönüyor

KABİL, 21 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan ve İran'da yaşayan 858.170 Afgan mülteci Nisan-Haziran ayları arasında ülkelerine geri döndü.
Uluslararası Göç Örgütü'nün Afganistan ofisi Cuma günü X hesabından yaptığı paylaşımda, bu yılın ikinci çeyreğinde 530.000'den fazla kişinin Afganistan'dan çıkış yaptığını belirtti.
2,5 milyondan fazla Afgan mültecinin Pakistan'da ve yaklaşık aynı sayıda mültecinin de İran'da yaşadığı bildiriliyor.
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